Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991
Mercury si spegneva a causa di una broncopolmonite aggravata dall’Aids, malattia che aveva reso pubblica soltanto il giorno precedente
