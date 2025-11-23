L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Alle 19:34 del 23 novembre 1980 un terremoto di magnitudo 6.9 colpì l’Irpinia e gran parte dell’Italia meridionale, provocando una delle più gravi tragedie dell’Italia repubblicana. La scossa, durata poco più di un minuto, devastò un’area vastissima tra le province di Avellino, Salerno e Potenza, lasciando dietro di sé migliaia di vittime e un territorio in ginocchio.Interi centri abitati furono letteralmente annientati. Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania e Laviano furono tra i comuni più colpiti. A Balvano, in Basilicata, il crollo della chiesa madre durante la messa della sera causò decine di vittime, molti dei quali bambini. Le vie di comunicazione cedettero ovunque: strade interrotte, linee telefoniche fuori uso, ospedali danneggiati. Numerosi paesi rimasero isolati per ore.Il bilancio ufficiale parlò di 2.914 morti, 8.848 feriti e quasi 300.000 sfollati. I soccorsi, già rallentati dalle condizioni geografiche, arrivarono tardi. La denuncia fu pubblica e durissima: tre giorni dopo, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini apparve in televisione criticando apertamente i ritardi e chiedendo un intervento immediato. Squadre specializzate giunsero in Italia da diversi Paesi, mentre nelle zone colpite si allestivano i primi campi di accoglienza tra freddo, carenze di mezzi e una popolazione in stato di shock.Alla distruzione seguì una ricostruzione complessa, durata decenni.Ingenti risorse furono stanziate dal governo, ma la gestione dei fondi finì più volte sotto la lente della magistratura e dei media, tra accuse di sprechi, corruzione e infiltrazioni criminali. Nonostante tutto, molti centri irpini e lucani hanno ritrovato nel tempo una propria identità urbana e sociale, integrando strutture moderne con ciò che restava del tessuto storico. Quella notte del 1980 resta un punto di svolta: portò a una più ampia riflessione sulla sicurezza sismica, sulle normative edilizie e sull’efficienza del sistema di protezione civile, allora ancora in fase embrionale. A oltre quarant’anni di distanza, il ricordo del sisma continua a rappresentare non solo una ferita aperta per chi lo visse, ma anche un monito sulla necessità di investire in prevenzione, trasparenza e capacità di risposta nelle emergenze.