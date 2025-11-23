Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Il bilancio ufficiale parlò di 2.914 morti, 8.848 feriti e quasi 300.000 sfollati

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Alle 19:34 del 23 novembre 1980 un terremoto di magnitudo 6.9 colpì l’Irpinia e gran parte dell’Italia meridionale, provocando una delle più gravi tragedie dell’Italia repubblicana. La scossa, durata poco più di un minuto, devastò un’area vastissima tra le province di Avellino, Salerno e Potenza, lasciando dietro di sé migliaia di vittime e un territorio in ginocchio.

Interi centri abitati furono letteralmente annientati. Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania e Laviano furono tra i comuni più colpiti. A Balvano, in Basilicata, il crollo della chiesa madre durante la messa della sera causò decine di vittime, molti dei quali bambini. Le vie di comunicazione cedettero ovunque: strade interrotte, linee telefoniche fuori uso, ospedali danneggiati. Numerosi paesi rimasero isolati per ore.

Il bilancio ufficiale parlò di 2.914 morti, 8.848 feriti e quasi 300.000 sfollati. I soccorsi, già rallentati dalle condizioni geografiche, arrivarono tardi. La denuncia fu pubblica e durissima: tre giorni dopo, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini apparve in televisione criticando apertamente i ritardi e chiedendo un intervento immediato. Squadre specializzate giunsero in Italia da diversi Paesi, mentre nelle zone colpite si allestivano i primi campi di accoglienza tra freddo, carenze di mezzi e una popolazione in stato di shock.

Alla distruzione seguì una ricostruzione complessa, durata decenni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ingenti risorse furono stanziate dal governo, ma la gestione dei fondi finì più volte sotto la lente della magistratura e dei media, tra accuse di sprechi, corruzione e infiltrazioni criminali. Nonostante tutto, molti centri irpini e lucani hanno ritrovato nel tempo una propria identità urbana e sociale, integrando strutture moderne con ciò che restava del tessuto storico.

Quella notte del 1980 resta un punto di svolta: portò a una più ampia riflessione sulla sicurezza sismica, sulle normative edilizie e sull’efficienza del sistema di protezione civile, allora ancora in fase embrionale. A oltre quarant’anni di distanza, il ricordo del sisma continua a rappresentare non solo una ferita aperta per chi lo visse, ma anche un monito sulla necessità di investire in prevenzione, trasparenza e capacità di risposta nelle emergenze.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

La festa di tutti i Santi: primo novembre

La festa di tutti i Santi: primo novembre

Muore Carlo Collodi: 26 ottobre 1890

Muore Carlo Collodi: 26 ottobre 1890

Articoli Recenti Nasce Charles de Gaulle: 22 novembre 1890

Nasce Charles de Gaulle: 22 novembre 1890

Giornata Mondiale della televisione, 21 novembre

Giornata Mondiale della televisione, 21 novembre

Muore a Napoli Benedetto Croce: 20 novembre 1952

Muore a Napoli Benedetto Croce: 20 novembre 1952

Debutta in tv Lascia o raddoppia: 19 novembre 1955

Debutta in tv Lascia o raddoppia: 19 novembre 1955