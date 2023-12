Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Protagonista dell'Aida è il capitano Egiziano Radames, che contrastata l'invasione degli Etiopi. Il capitano, innamorato della schiava etiope Aida rivela a lei la strategia d'attacco, ignaro di essere spiato dal padre della ragazza. Radames, scoperto, è condannato alla pena capitale con al suo fianco l'amata Aida, che morirà con lui.Al debutto dell'opera si esibirono i migliori artisti dell'epoca. La prima rappresentazione dell'Aida fu un successo straordinario e il pubblico rimase affascinato da brani di grande intensità drammatica. La prima rappresentazione in Italia avvenne l'8 febbraio 1872, fu un trionfo di Verdi; in particolare la marcia trionfale, del ll atto, venne riproposta in tutti gli eventi celebrati dell'unità d'Italia. L'Aida fu portata in scena dai più illustri interpreti della lirica, da Maria Callas a Placido Domingo e diretta da maestri d'eccezione quali Arturo Toscanini e Riccardo Muti.