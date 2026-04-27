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Giovanni Paolo II e Giovanni XXlll proclamati Santi: 27 aprile 2014

Giovanni Paolo II e Giovanni XXlll proclamati Santi: 27 aprile 2014

L'evento, seguito da oltre 88.000 fedeli e da oltre due miliardi di persone in mondovisione, ha visto la concelebrazione del Papa emerito Benedetto XVl

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Il 27 aprile 2014, nella Domenica della Divina Misericordia, Papa Francesco ha proclamato Santi. Giovanni Paolo II e Giovanni XXlll in una storica celebrazione in Piazza San Pietro.
L'evento, seguito da oltre 88.000 fedeli e da oltre due miliardi di persone in mondovisione, ha visto la concelebrazione del Papa emerito Benedetto XVl. Per la prima volta, nella storia moderna, due Papi sono stati canonizzati insieme.
Papa Francesco ha definito Giovanni XXIII 'Papa della docilità allo Spirito' e Giovanni Paolo II il 'Papa della Famiglia'. Entrambi i Papi sono stati legati al Concilio: Giovanni XXIII lo ha indetto, Giovanni Paolo ll lo ha attuato.

 

Giovanni XXIII, noto come il 'Papa Buono', è ricordato per il suo carattere affabile, umile e profondamente empatico. Figura dal tratto paterno e sorridente, univa una grande semplicità d'animo a una notevole saggezza, intelligenza diplomatica e coraggio pastorale ponendo l'uomo al centro della sua missione.
Nonostante l'alto ruolo, mantenne una stile umile, radicato nelle sue umili origini contadine. È stato famoso per la sua capacità di consolare, era amante della concordia, ha promosso il dialogo e la pace. Il suo carattere ha rivoluzionato lo stile papale, rendendolo più vicino, umano e pastorale.
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Giovanni Paolo II è stato un Papa carismatico, poliedrico e dalla profonda umanità, noto per il suo carattere aperto, instancabile comunicatore e coraggioso testimone di Fede.
Uomo di intensa preghiera e grande spiritualità, ha unito gentilezza d'animo a una forte determinazione pastorale. Primo Papa non italiano da secoli, ha viaggiato in tutto il mondo per incontrare personalmente le persone, puntando sul dialogo interculturale.
Giovanni Paolo II è devotissimo alla Madonna di Fatima, considerava la preghiera il centro della sua vita e fonte di forza, spesso trascorrendo ore in meditazione.
Nel suo pontificato ha dimostrato una ferma difesa dei valori tradizionali della chiesa e una grande apertura verso i giovani e il mondo.
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