Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le salme di questi soldati uccisi e privi di riconoscimento erano state trasportate in treno dalla Basilica di Aquileia fino a Roma e furono risposte nelle sale dell'altare della Patria. Maria accasciandosi al suolo dal dolore, fece cadere il suo scialle nero davanti alla decima bara. Il corpo contenuto nella bara, ai cui piedi era caduto lo scialle di Maria, è quello che rappresenta il Milite Ignoto: l'Italia gli rende omaggio per ricordare tutti i caduti in guerra.Maria Bergamas era stata la mamma di Antonio Bergamas ucciso nel 1916 in un combattimento. Il corpo di Maria, morta nel 1952, è ora sepolto accanto agli altri dieci militi da lei 'non prescelti' nel cimitero degli eroi presso la Basilica di Aquileia.