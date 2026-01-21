Il presidente Carter perdona i renitenti alla leva della guerra del Vietnam: 21 gennaio 1977

Il 21 gennaio 1977, il Presidente statunitense Jimmy Carter concesse un perdono incondizionato ai migliaia di giovani americani che avevano disertato la leva militare durante la guerra in Vietnam.

Il presidente promise di perdonare i renitenti alla leva durante la sua campagna elettorale per superare la divisione dei conflitti e concludendo un periodo amaro della storia americana.

L'opposizione alla guerra iniziò con manifestazioni nel 1964 e crebbe negli anni successivi..

La società americana si divise tra coloro che sostenevano il coinvolgimento nella guerra del Vietnam, e quelli che volevano la pace.

Molte persone del Movimento contro la guerra erano gruppi tra cui educatori, giornalisti, avvocati ma anche americani comuni. I renitenti alla leva, durante la guerra in Vietnam erano principalmente giovani uomini americani che, per motivi di coscienza si rifiutavano di presentarsi al servizio obbligatorio. Molti di essi si rifugiarono in Canada poiché chi veniva scoperto rischiava la prigione e pesanti sanzioni legali.

L'America perse la guerra in Vietnam a causa della guerriglia del Viet Cong, che usava la giungla per combattere, rendendo difficile, per le truppe americane, distinguere i combattenti dai civili.

L'esercito Usa era progettato per battaglie convenzionali in larga scala e non era preparato per una guerra di logoramento e guerriglia contro un nemico locale. Di fronte ai costi umani ed economici e alla mancanza di progressi gli Usa cercarono una via d'uscita, portando al ritiro delle truppe nel 1973 e alla sconfitta finale nel 1975 con la caduta di Saigon.

All'inizio del 1977, il perdono di Carter ai renitenti alla leva, permise a molti giovani di tornare liberi negli USA dopo essersi rifugiati in Canada.