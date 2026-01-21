Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il presidente Carter perdona i renitenti alla leva della guerra del Vietnam: 21 gennaio 1977

Il presidente Carter perdona i renitenti alla leva della guerra del Vietnam: 21 gennaio 1977

Il perdono di Carter ai renitenti alla leva, permise a molti giovani di tornare liberi negli USA dopo essersi rifugiati in Canada

2 minuti di lettura

Il 21 gennaio 1977, il Presidente statunitense Jimmy Carter concesse un perdono incondizionato ai migliaia di giovani americani che avevano disertato la leva militare durante la guerra in Vietnam.

Il presidente promise di perdonare i renitenti alla leva durante la sua campagna elettorale per superare la divisione dei conflitti e concludendo un periodo amaro della storia americana.

L'opposizione alla guerra iniziò con manifestazioni nel 1964 e crebbe negli anni successivi..

La società americana si divise tra coloro che sostenevano il coinvolgimento nella guerra del Vietnam, e quelli che volevano la pace.

Molte persone del Movimento contro la guerra erano gruppi tra cui educatori, giornalisti, avvocati ma anche americani comuni. I renitenti alla leva, durante la guerra in Vietnam erano principalmente giovani uomini americani che, per motivi di coscienza si rifiutavano di presentarsi al servizio obbligatorio. Molti di essi si rifugiarono in Canada poiché chi veniva scoperto rischiava la prigione e pesanti sanzioni legali.

L'America perse la guerra in Vietnam a causa della guerriglia del Viet Cong, che usava la giungla per combattere, rendendo difficile, per le truppe americane, distinguere i combattenti dai civili.

L'esercito Usa era progettato per battaglie convenzionali in larga scala e non era preparato per una guerra di logoramento e guerriglia contro un nemico locale. Di fronte ai costi umani ed economici e alla mancanza di progressi gli Usa cercarono una via d'uscita, portando al ritiro delle truppe nel 1973 e alla sconfitta finale nel 1975 con la caduta di Saigon.

All'inizio del 1977, il perdono di Carter ai renitenti alla leva, permise a molti giovani di tornare liberi negli USA dopo essersi rifugiati in Canada.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Liliana Segre nominata senatrice a vita: 19 gennaio 2018

Liliana Segre nominata senatrice a vita: 19 gennaio 2018

Nasce Kevin Costner: 18 gennaio 1955

Nasce Kevin Costner: 18 gennaio 1955

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio