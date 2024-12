Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il completamento della linea Pechino-Guangzhoug fu il segnale per costruire in tempi rapidi una grande rete di infrastrutture ferroviarie in Cina. L'obiettivo era di avere 18.000 chilometri di linee ad alta velocità. Il progetto fu al centro di molte polemiche per i costi altissimi e per i problemi tecnici riguardanti la tecnologia dei treni.Nel 2011 un treno della 'prima generazione' ad alta velocità si era schiantato con un altro treno provocando 40 morti e l'incidente aveva rallentato la realizzazione di altri progetti.L'alta velocità, si sviluppò comunque rapidamente con i suoi 8.358 chilometri totali e ora la Cina può vantare la rete ferroviaria più estesa del mondo.