L'obiettivo era capire se gli animali potevano sopravvivere nello spazio, in vista di un viaggio nello spazio con equipaggio umano.Laika fu il primo animale ad orbitare intorno alla terra nonché il primo essere vivente andato sullo spazio.La capsula era attrezzata per il supporto vitale e portava cibo e acqua.Lo sputnik era inoltre attrezzato con sensori tali da permettere il monitoraggio dei segnali vitali della cagnolina come pressione sanguigna, battiti cardiaci e frequenza respiratoria. Ma non si prevedeva il rientro di Laika che morì nella navicella.Passato l'entusiasmo per il nuovo successo della scienza sovietica, l'opinione pubblica si concentrò sulla sorte di Laika: ci furono proteste in mezzo mondo, specialmente in Inghilterra. Secondo la versione ufficiale, Laika era una cagnolina randagia.Per quanto riguarda invece il metodo di selezione e i criteri con i quali si fosse deciso di utilizzare proprio lei non si ebbe mai nessuna dichiarazione ufficiale. Dopo il viaggio, della piccola meticcia, seguirono altri lanci nello spazio con esseri umani.