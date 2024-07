Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nonostante l'enormità del grattacielo, solo dopo 4 anni, il 4 aprile 1960, il 'Pirellone' di Milano veniva inaugurato.Per costruirlo servirono 20.000 metri cubi di cemento e 4.000 tonnellate di ferro.I piani dell'opera sono 31 e contano 710 scalini; il grattacielo Pirelli, grazie ai grandi pilastri centrali e vista la sua forma snella, riesce a opporsi al vento.La facciata fu realizzata con materiali semplici, alluminio e acciaio, utili però a rendere l'idea del cristallo.La struttura in cemento armato fu invece ricoperta da piastrelle in ceramiche.Negli anni 70 i costi di gestione del 'Pirellone' si rivelarono troppo alti, nel1978 si decise pertanto di venderlo alla Regione Lombardia che lo trasformò nella sede del Consiglio Regionale.Una data da ricordare, nella storia del grattacielo, è il 19 aprile 2002, in quel giorno un aereo da turismo si schiantò contro il ventiseiesimo piano del palazzo.Nell'incidente morirono 3 persone; da allora dopo la riparazione della facciata, il ventiseiesimo piano ospita il memoriale dell'incidente.