Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’Italia firma la Convenzione di Schengen: 27 novembre 1990

L’Italia firma la Convenzione di Schengen: 27 novembre 1990

La firma arrivava pochi mesi dopo il crollo del Muro di Berlino e nel pieno di una stagione in cui l’Europa stava ridisegnando se stessa

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Trentacinque anni fa l’Italia compiva un passo decisivo verso l’Europa senza frontiere. Era il 27 novembre 1990 quando, a Parigi, il nostro Paese firmava l’atto di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, entrando ufficialmente nel progetto che avrebbe rivoluzionato il modo di viaggiare, commerciare e collaborare all’interno del continente.

La firma arrivava pochi mesi dopo il crollo del Muro di Berlino e nel pieno di una stagione in cui l’Europa stava ridisegnando se stessa. L’Accordo di Schengen, nato nel 1985 tra cinque paesi – Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi – aveva gettato le basi per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Con la Convenzione del 1990, quegli impegni prendevano forma concreta attraverso regole comuni su visti, asilo, polizia e cooperazione giudiziaria.


L’adesione italiana non fu un semplice atto tecnico, ma una scelta politica che implicava un profondo riassetto normativo: controlli più coordinati alle frontiere esterne, banche dati condivise, procedure uniformi per l’ingresso dei cittadini extra-UE. Un lavoro che richiese anni: l’Italia entrò operativamente nell’area Schengen solo tra il 1997 e il 1998, quando furono aboliti i controlli alle frontiere con Francia, Austria e Grecia. Per i cittadini, fu l’inizio di una nuova normalità: viaggiare da Milano a Parigi senza dover esibire il passaporto, spostarsi per studio o lavoro senza barriere, beneficiare di una cooperazione che andava oltre la semplice mobilità.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La festa di tutti i Santi: primo novembre

La festa di tutti i Santi: primo novembre

Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: 4 novembre

Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: 4 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

La festa di San Martino: 11 novembre

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Articoli Recenti Muore Diego Armando Maradona: 25 novembre 2020

Muore Diego Armando Maradona: 25 novembre 2020

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Nasce Charles de Gaulle: 22 novembre 1890

Nasce Charles de Gaulle: 22 novembre 1890