Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'Armata Rossa, rompendo il patto di non aggressione sovietico-polacco, invase la Polonia da est. Il governo sovietico annunciò che stava agendo, militarmente, per proteggere gli ucraini e i bielorussi che vivevano nelle regioni orientali della Polonia.Lo stato polacco era diventato debole nell'affrontare l'attacco tedesco; l'Armata Rossa conquistò rapidamente i suoi obiettivi sovrastano la resistenza polacca. Circa 230.000 soldati polacchi vennero fatti prigionieri di guerra e il governo sovietico si annette' una parte del territorio della Polonia. Il territorio che occuparono i sovietici corrisponde a quello ad est della Linea Curzon. I sovietici inoltre soppressero l'opposizione polacca con esecuzioni e migliaia di persone furono deportate in Siberia. Con l'invasione sovietica inoltre circa 12 milioni di cittadini ex polacchi furono costretti a diventare cittadini sovietici. Nel corso dell'esistenza della Repubblica Popolare di Polonia, l'invasione venne considerata un argomento delicato, quasi tabù, allo scopo di preservare l'illusione di 'amicizia eterna' tra i membri del blocco.