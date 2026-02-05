Nasce a Roma Simone Cristicchi: 5 febbraio 1977

Simone Cristicchi, nato a Roma il 5 febbraio 1977, è un noto cantautore, attore teatrale e scrittore italiano.

Cresciuto nel quartiere Tuscolano di Roma, ha sviluppato una forte passione per il disegno diventando allievo del fumettista Jacovitti e ha poi maturato un profondo amore per la canzone d'autore.

Dopo l'esordio, raggiunge il successo nel 2005 con il brano 'Vorrei cantare come Biagio', e nel 2007 vince il Festival di Sanremo con 'Ti regalerò una rosa', brano ispirato alla sua esperienza come volontario nei manicomi. Nel 2019, Cristicchi, torna a Sanremo con 'Abbi cura di me'.

Oltre ad aver interpretato tante canzoni, ha scritto anche spettacoli teatrali di grande rilievo. Il cantautore romano ha poi continuato a evolvere la sua arte, mantenendo sempre un forte legame con tematiche sociali. Nel 2025, a Sanremo, Simone Cristicchi ha cantato una canzone dedicata alla mamma ammalata ('Quando sarai piccola') affrontando il tema della fragilità dei genitori e l'inversione dei ruoli tradizionali genitori-figli.





Cristicchi ha mostrato una spiccata propensione a trattare temi complessi; la sua arte è semplice ma non banale capace anche di esplorare la psicologia e il disagio giovanile. Si è definito religioso, pur criticando forme di supponenza istituzionali.

Recentemente Cristicchi ha interpretato a teatro il libro, da lui scritto 'Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli'. Lo spettacolo è stato acclamato dalla critica e molto apprezzato dal pubblico.

La narrazione indaga la figura di San Francesco d'Assisi, evidenziando il suo messaggio di spiritualità, commovendo gli spettatori con un mix di teatro e canzoni.