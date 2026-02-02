La festa della Candelora: 2 febbraio

Il 2 febbraio cade la festa, con il nome popolare, della 'Candelora', con la quale si celebrano due episodi evangelici compiuti dalla Sacra Famiglia nel Tempio di Gerusalemme 40 giorni dopo la nascita di Gesù: la presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione rituale di Maria.La parola 'Candelora' deriva da 'candela' e allude al fatto che, il 2 febbraio in Chiesa, il popolo riceve ceri benedetti per poi essere conservati in casa.Le fiammelle di quelle candele hanno un significato simbolico che si rifà alle parole pronunciate dall'anziano Sacerdote Simeone quando riconobbe nel Bambino il Salvatore: 'Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele'. Per un cristiano tenere tra le mani un cero acceso, il giorno della Candelora, significa partecipare a questa nuova luce e muoversi verso Gesù.In epoca cristiana la festa della Candelora si diffuse a partire dall'Oriente, dove si dava particolare risalto all'incontro tra Gesù e Simeone e poi, intorno al VII secolo, fu accolta anche in Occidente, dove però prevalse la commemorazione della Purificazione di Maria Santissima.Nel secolo scorso, con il Concilio Vaticano II le due componenti sono state ristabilite a pari dignità.Il successo della festa liturgica della Candelora in Italia è riprovato dalla diffusione, in tutte le regioni, di un famoso detto: 'Col giorno della Candelora dall'inverno siamo fora; ma se piove o c'è il vento, siamo ancora dentro all'inverno'.Nelle abitazioni la candela benedetta il 2 febbraio viene usata durante i temporali e le malattie come simbolo di fede e protezione o per rituali domestici legati alla protezione familiare, in un contesto di devozione e non di superstizione.In molte Chiese e case il presepe si toglie alla Candelora perché la festa segna la fine liturgica del tempo di Natale. In tal modo si prolunga così il significato spirituale del Natale oltre l'Epifania.La Candelora infatti chiude il ciclo concludendo la storia della Natività con l'ingresso di Gesù nella vita pubblica e la sua luce che illumina il mondo.