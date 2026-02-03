Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce Carosello, 3 febbraio 1957

Rispetto alla pubblicità moderna, il messaggio di Carosello era rassicurante e con pretese pedagogiche

Carosello è stato un programma televisivo pubblicitario della Rai; nato il 3 febbraio 1957 sull'unico canale esistente. Andò in onda quotidianamente dopo il Telegiornale serale, per un totale di 7.261 puntate, tutte in bianco e nero. Il programma consisteva in una serie di brevi filmati, spesso scenette comiche sullo stile del teatro leggero. 

Carosello è stato per molti anni tra le trasmissioni televisive più amate, arrivando a rappresentare un tipico appuntamento della famiglia italiana. Gli stacchi teatrali erano diretti, semplici, e rimanendo molto vicini alla cultura popolare. Rispetto alla pubblicità moderna, il messaggio di Carosello era rassicurante e con pretese pedagogiche.  A volte il personaggio e la storiella erano più importanti del messaggio pubblicitario; ad esempio il pulcino 'Calimero' era più famosi del detersivo reclamizzato.

Il 1° gennaio 1977 andò in onda l'ultima puntata di Carosello. È rimasta però una tenace affettuosa memoria del Carosello.

Il programma fu la festa per l'uscita dalla povertà del dopoguerra e spiegò la modernità in modo piacevole.

