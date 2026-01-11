Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata mondiale della risata, 11 gennaio

Giornata mondiale della risata, 11 gennaio

Mentre ridiamo il nostro cervello libera ossitocina ed endorfine, ormoni che attenuano il dolore fisico, e abbassano i livelli della pressione

La prima Giornata Mondiale della Risata è stata celebrata 11 gennaio 1998 a Mumbay (India).

La risata è un'emozione positiva e potente, che contiene tutti gli ingredienti perché gli individui possano avere il controllo di se stessi e perché possano cambiare il mondo con una sorta di effetto dominio. Ridere ci permette di liberarci dagli atteggiamenti chiusi e ci aiuta a sviluppare un'intelligenza creativa che ci rende aperti e dotati di molteplici punti di vista.

Nel corso della vita, la risata consente di rinsaldare legami, relazioni personali e coesione tra gruppi sociali. Ridere esprime apertura verso gli altri. Una condivisione che coinvolge empaticamente in momenti e situazioni a forte valenza affettiva. Dalla prima infanzia, infatti, ridere permette al bambino di richiamare l'attenzione da parte dei genitori.

La tendenza a ridere è molto più frequente e con maggior intensità quando ci si trova in compagnia e può rafforzare i rapporti interpersonali e la comprensione reciproca.

Sia in privato che al lavoro, la risata predispone a una maggiore armonia e può facilitare la collaborazione. Anche in situazioni di stress o di conflitto, una bella risata può disinnescare la tensione e favorire il lavoro di squadra.

La risata nutre il cervello e migliora il tono dell'umore e allontana i disagi. Mentre ridiamo il nostro cervello libera ossitocina ed endorfine, ormoni che attenuano il dolore fisico, e abbassano i livelli della pressione sanguigna e migliorano il benessere mentale.

