Nasce Ricky Martin: 24 dicembre 1971

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ha frequentato la scuola cattolica Colegio Sagrato partecipando al coro e alle recite scolastiche. La sua carriera musicale inizia molto presto. Nel 1982 entra nei 'Menudo', boy band latina composta da giovanissimi. Passa 5 anni tra successo, viaggi, concerti, e nel 1989 lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista. Dopo aver recitato nel musical 'Mama ama el rock' e nella telenovela 'Alcanzar una estrella'; nel 1991 firma un contratto con la Sony e pubblica un album che porta il suo nome e nel 1993 pubblica 'Me Amaras'.Entrambi gli album ottengono un enorme successo. Dal 1995, trascinato dalla hit (Un, dos, tres), Ricky Martin viene consacrato tra gli idoli della musica e dall'allora ogni suo album lo rende ancor più famoso. Nel 2006 si esibisce, davanti a 800 milioni di telespettatori, nel corso della Cerimonia di chiusura dei XX Giochi Olimpici invernali di Torino.'Il Re del Pop latino' ha anche un ruolo importante nel sociale: fonda la 'Ricky Martin Foundation', che con il progetto 'People for children' ha lo scopo di combattete lo sfruttamento minorile.