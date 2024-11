Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vengono creati per prendere parte alla guerra d'indipendenza americana. Nel1783 alla fine della guerra, i Continental Marines furono ufficialmente sciolti e poi riorganizzati nel 1798. Ora le principali funzioni del corpo dei Marines consistono nell'assicurare la sicurezza delle imbarcazioni e delle basi navali statunitensi oltre che lo svolgimento di operazioni anfibie. Nel corso della loro storia, tuttavia, i Marines sono stati frequentemente utilizzati come forza di spedizione per operazioni anti-guerriglia e di occupazione. I Marines sono comandati da un generale e corrispondono alla fanteria di marina di altri eserciti, ma possiedono mezzi aerei e navali propri.Nella seconda guerra mondiale il Corpo dei Marines ha dato un contributo notevole alla vittoria americana nel Pacifico, anche in seguito, per il carattere altamente scelto delle sue truppe, è stato impiegato in modo massiccio in tutti i conflitti affrontati dagli USA (guerra di Corea, del Vietnam, del Golfo. In Afghanistan, in Iran).