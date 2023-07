Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il padre del Santo è un collaboratore del Vescovo di Trento, Cristoforo Madruzzo. Il prelato prende sotto la sua protezione il dotto Bernardino e lo avvia sulla strada dei pubblici uffici. Diventa podestà a Felizzano Monferrato, poi 'avvocato fiscale' ad Alessandria. Dopo altri incarichi, il Santo, passa al servizio del governo, vicereale, di Napoli. Qui la sua carriera si interrompe, Bernardino decide di farsi sacerdote gesuita e nel 1567 diventa maestro dei novizi. Sette anni dopo crea, a Lecce un collegio al quale si dedicherà fino alla morte.L'attività, del padre gesuita, è rivolta anche alla gente della città, senza differenze, Bernardino si rivolge a ricchi e poveri, istruiti e ignoranti.Il Santo è paziente nell'occuparsi di situazioni, necessità, miserie e a lui vengono attribuiti miracoli.Prima di morire, a Lecce nel 1616, Bernardino Realino diventa Patrono della città. I reggitori del municipio lo vanno a visitare in forma ufficiale e fanno al Santo la richiesta di diventare il protettore di Lecce, di generazione in generazione, per sempre. Il moribondo acconsente, tranquillo e lieto.Fatta questa promessa si spegne a 86 anni. Papa Pio Xll lo proclamera' Santo nel 1947.San Bernardino oltre ad essere Patrono di Lecce lo è anche di Carpi. Buon onomastico a chi si chiama Bernardino o Bernardo.