Il Santo del giorno: così La Pressa festeggia l'onomastico dei lettori

A partire dal primo agosto inizierà su La Pressa una rubrica che parlerà del Santo del giorno. Ognuno di noi ha un santo protettore che porta il nostro nome. L'intento è quello di festeggiare gli onomastici dei lettori e far conoscere opere e vita dei santi.'I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi, sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Ma cosa ha cambiato la loro vita? Quando hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni e ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace.Ed è partendo da queste parole del Ponteficie che proponiamo questa rubrica, partendo da lunedì 1 agosto, giorno in cui si festeggia Sant'Alfonso Maria de Liguori.