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Carpi in lutto: è morto a 68 anni Marc'Aurelio Santi

Carpi in lutto: è morto a 68 anni Marc'Aurelio Santi

L'ingegner Santi tra il 1997 e il 2000 è stato vice presidente di Meta spa, segretario del Partito popolare, è stato consigliere comunale e provinciale

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Lutto nel Pd carpigiano: è morto a 68 anni, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia che lo aveva colpito, l'ex consigliere comunale e provinciale Marc'Aurelio Santi. Lascia moglie e due figli.
L'ingegner Santi tra il 1997 e il 2000 è stato vice presidente di Meta spa, segretario comunale del Partito popolare dal 1993, tra il 1995 e il 1997 è stato consigliere comunale a Carpi per il Ppi per diventare co-coordinatore comunale della Margherita e consigliere provinciale nel mandato 2009-2014.

 

'La terribile notizia della scomparsa di Marc’Aurelio ci riempie di una profonda tristezza. Con lui perdiamo insieme un amico e un leale compagno di partito, sempre disponibile e generoso, incapace di tirarsi indietro, pronto a fornire il proprio contributo. Un politico vero, nel senso migliore del termine, del quale sentiremo molto la mancanza nel nostro fare quotidiano. Ci lascia un professionista capace e collaborativo, che tanto ha dato, in termini di sviluppo e vitalità democratica, alla nostra città'. Così la segretaria del Partito Democratico di Carpi, Daniela Depietri.

A esprimere il proprio cordoglio, e quello di tutta la comunità politica modenese, sono anche Massimo Paradisi e Diego Lenzini, segretario e vice della Federazione provinciale di Modena: 'Stimato professionista e figura
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di grande valore umano, lo ricordiamo per l’impegno politico al servizio della propria comunità, e per la comunità politica del Partito Democratico, della cui nascita è stato convinto sostenitore, e per il quale ha ricoperto l’incarico di consigliere provinciale dal 2009 al 2014. La sua esperienza, maturata sia in ambito istituzionale che professionale, rappresenta un esempio di dedizione, competenza e senso delle istituzioni. Desideriamo per questo esprimere le nostre condoglianze e la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e ai compagni di attività politica. A tutti loro il nostro abbraccio'.

 

'Con Marc’Aurelio, il Partito Democratico modenese perde un grande dirigente, un militante instancabile e appassionato, un uomo che si è speso per tutta la vita per la crescita della propria città e della propria comunità politica. È stato strappato all’affetto dei suoi cari, cui vanno le nostre più sincere condoglianze, davvero troppo presto, ma il suo esempio non sarà dimenticato, e tutto quel che ha contribuito a realizzare resterà, come testimonianza tangibile dei frutti preziosi che la politica sa far coltivare e far crescere quando è incarnata da persone come lui'. Così i parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari, Andrea De Maria, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra.
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