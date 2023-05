San Felice, il Frate Deogratias

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al Convento di San Bonaventura, dove risiedeva la sua comunità, il Santo Frate, donò parte dell'eredità paterna. Felice si accontentò di vivere da religioso senza essere sacerdote e si assunse il compito di questare per i confratelli. Tale compito lo svolse per 40 anni, la sua abitudine di dire Deo gratias da chi riceveva pane, fave, frutta e ogni altra offerta, venne chiamato Frate Deogratias.Felice acquistò molta popolarità per la sua innata capacità di far sorridere e anche di pensare: il suo linguaggio era incolto ma efficace. Il Frate inventò poesie e proverbi in rima, sempre su temi di fede; i suoi detti girarono di casa in casa e si tramandarono.Felice diventò molto amico di San Filippo Neri e i loro incontri per le vie di Roma divennero avvenimenti pubblici. L'umile frate fu noto anche per i suoi semplici miracoli: fece fiorire d'inverno un campo di fave e riuscì a far sgorgare una sorgente d'acqua d'estate. Nell'aprile del 1587, Felice, dovette fermarsi per una gamba malata; poche settimane dopo terminò anche la sua vita.Proclamato Santo nel 1712, il suo corpo riposa ora in Santa Maria della Concezione a Roma.San Felice è Patrono di Cantalice e il suo nome dal latino significa 'Contento'.Buon onomastico a chi si chiama Felice.