Il Consiglio si ferma un'ora e mezzo sui colombi, e il sindaco sbotta

Già il Consiglio comunale, anche oggi, nonostante le due settimane di stop, non presentava temi di fondamentale rilevanza ma quando la discussione si è arenata per un ora e mezzo, per la convocazione della riunione dei capigruppo per decidere se proseguire o meno la discussione accogliendo o meno un emendamento della Lega su una delibera per la proroga del diritto di superficie per la “Cooperativa colombofila Modena centro est” sull’immobile che si trova in via Salvo D’Acquisto, anche per il sindaco si è superato il limite. Perchè il consiglio si è fermato per discutere. Ma da quei dieci, quindici minuti solitamente sufficienti per assumere una decisione, si è passati ai 20, poi ai 30, poi ai 40 e poi all'ora...ora e mezza. 'Mai vista una roba così', ha sbottato il sindaco battibeccando con il Presidente del Consiglio Poggi, coordinatore dei lavori dell'aula. Momento di gloria per la cooperative colombofila alla quale viene dedicato un tempo di attenzione e discussione paragonabile a quello per l'approvazione di una complessa variante urbanistica. Ultima chicca di un mezzo anno di Consiglio comunale con attività ridotta ai minimi termini e con una discussione su argomenti di ordinaria amministrazione e spesso di scarso interesse locale quantomeno inadeguata rispetto ai tanti temi (dalla viabilità al Pums, dalla sicurezza ai servizi sociali) simbolo di una realtà profondamente cambiata come quella di Modena.