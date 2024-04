Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ci è voluto del tempo, ben 18 mesi, e i nostri ripetuti richiami, ma finalmente il Ministro per lo Sport Andrea Abodi si è degnato di fissare un momento di incontro istituzionale con il Sindaco di Modena, incontro che Muzzarelli aveva richiesto, senza ottenere neppure una risposta, sin dall’insediamento del Ministro' - aveva detto Vaccari.'Il nostro rapporto è di rispetto istituzionale e va oltre le nostre appartenenze politiche - ha aggiunto Vaccari -. Siamo abituati a rispettare lo Stato in tutte le sue forme e quindi non vi è contrapposizione. Il sindaco non può che essere un interlocutore e ci siamo abbracciati come due persone che da 15 anni si conoscono. Basterebbe conoscere la storia delle persone per evitare polemiche inutili'.