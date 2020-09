'Al Barozzi situazione inaccettabile. Amministrazioni inadeguate'

'Il tempo per affrontare e risolvere in tempi utili la questione della carenza di aule dovuta ad un cantiere ancora in corso e senza ricorrere alla sottrazione di spazi c'era, ma l'amministrazione provinciale PD non ha saputo affrontarla. A Modena abbiamo il simbolo della stessa inadeguatezza che riscontriamo a livello nazionale'.

Così il capogruppo comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, presente questa mattina alla manifestazione organizzata dagli studenti dell'Istituto Barozzi per protestare contro la riduzione delle aule insieme ad Andrea Bernagozzi Responsabile regionale Scuola di Forza Italia Giovani.

'Siamo meravigliati dal fatto di essere l'unica forza politica ad essere presente per ascoltare le ragioni degli studenti. L'impegno che Forza Italia ha portato anche in consiglio provinciale oltre che comunale per sollecitare l'amministrazione ad intervenire per prevenire la situazione in cui purtroppo ci siamo trovati oggi, continuerà sia dentro che fuori le sedi istituzionali. La soluzione di problemi così impattanti sulla didattica per uno degli istituti più importanti, anche numericamente, della provincia di Modena, non può lasciare indifferenti, anzi deve essere la priorità. Da diverse settimane il Comune di Modena, grazie ad un nostro ordine del giorno approvato all'unanimità, si è impegnato ad eliminare anche la carenza di dispositivi informatici e di reti per garantire uguale accesso ed opportunità a tutti gli studenti obbligati alla didattica a distanza. Ma anche su questo fronte, che riguarda anche gli studenti del Barozzi, ancora, purtroppo, nulla si è mosso'.