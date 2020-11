'Ci siamo già attivati per chiedere che le ulteriori risorse vengano garantite e che soprattutto siano tutelati i diritti e la buona fede di tutti i consumatori che hanno acquistato mezzi elettrici in funzione del bonus e ora si trovano, a causa di una procedura sbagliata e che ha mostrato tanti errori come il click day, di una comunicazione confusa ed ingannevole sulle risorse a disposizione, con una fattura pagata ma che allo stato attuale lo stato non rimborsa'. A parlare è il presidente regionale di U.di.Con Emilia Romagna Vincenzo Paldino. Nei mesi scorsi l'associazione si è era già mostrata critica nei confronti di una procedura per l'ottinemento del cosiddetto bonus mobilità.Un bonus che dopo mesi dall'acquisto sarebbe stato ottenuto attraverso il click-day del 3 novembre. Ma qui i problemi si sono subito resi evidenti. 'Prima con la piattaforma in tilt, con la messa in coda virtuale di migliaia di utenti poi lo stop legato all'esaurimento dei fondi. Roba inconcepibile, una beffa' - tuona Paldino.Duecentoquindici i milioni stanziati a maggio con il decreto rilancio. Ed è così che migliaia sono rimasti fuori. Il ministro ha promesso nuovi fondi nella legge di bilancio ma il disappunto di chi ha acquistato biciclette, monopattini elettrici, hoverboard, segway, e ora si trova senze il rimborso auspicato, fuori da una graduatoria stilata sulla logica del chi è più veloce a cliccare o chi è più fortunato vince, è alto.Utenti delusi che U.di.con Emilia-Romagna invita ad unirsi in una sorta di class action affinché si arrivi per tutti al riconoscimento dei bonusNel video l'intervento di Vincenzo Paldino, Presidente regionale U.Di.Con. Emilia-Romagna