'Cassa espansione Panaro, tarda il collaudo, Aipo spieghi perché'

Di seguito riportiamo il cronoprogramma del cosiddetto collaudo della Cassa di espansione sul fiume Panaro che insista nel comune di Spilamberto. Un programma che l'ex Direttore Aipo Valente aveva espresso sia a La Pressa si in una seduta del Consiglio provinciale. Un cronoprogramma nemmeno lontanamente rispettato, hanno affermato i Consiglieri comunali di Rinascita Locale e il Consigliere del gruppo Nuovo San Cesario Sabina Piccinini. I due, dalla cassa di espansione, hanno lanciato il loro messaggio, anzi la loro richiesta di chiarimenti sui ritardi rispetto a quanto previsto agli organismi competentiDi seguito riportiamo, dal documento Aipo, le fasi e i tempi del collaudo della cassa di espansionePRIMA PROVA (entro la primavera 2021 – avvio previsto in data 28/04/2021)a. raggiungimento della predetta quota di 35,27 m s.l.m. (da 28,77 m s.l.m.) in circa 4 giorni;b. permanenza alla quota di 35,27 m s.) per circa 7 giorni;c. riduzione del livello di invaso fino alla quota di partenza di 28,77 m s.l.m.SECONDA PROVA (autunno 2021 e comunque compatibilmente con gli esiti della prima prova)a. nuovo raggiungimento e stazionamento primo “step” alla quota di 35,27 m s.l.m. per circa 5 giorni, al finedi comparare le misure eseguite e il comportamento dell’opera, con lo stazionamento di cui alla fase 1;b. raggiungimento e stazionamento secondo “step” alla quota di 40,18 m s.l.m. (pari alla quota delmanufatto di sfioro posto tra cassa in linea e cassa fuori linea) o appena superiore per consentire ilriempimento della cassa sussidiaria per circa 7 giorni; a tale quota corrisponde un volume invasato di 17,25 Mm3c. riduzione del livello di invaso fino alla quota di partenza di 28,77 m s.l.m..TERZA PROVA (autunno 2021 o primavera 2022 e comunque compatibilmente con gli esiti della secondaprova)a. raggiungimento della quota di 40,83 m s.l.m. (da 28,77 m s.l.m.), pari alla quota del ciglio di sfioro del manufatto principale, in circa 4 giorni;b. stazionamento quota di 40,83 m s.l.m. (cui corrisponde in volume di invaso pari a 23,29 Mm3) per circa 14 giorni;c. riduzione del livello di invaso fino alla quota di partenza di 28,77 m s.l.m..