Casse d'espansione Panaro, secondaria vuota, ecco perché

'Per mantenere i 500 metri cubi al secondo in uscita dalla cassa di espansione principale del Panaro durate l'emergenza, tagliando di circa la metà l'onda di piena della mattina del 6 dicembre da oltre 1000 metri cubi al secondo in entrata, la cassa d’espansione del Panaro, attraverso la chiusura delle paratoie della diga, è stata spinta dai responsabili Aipo e dall'Assessore regionale Irene Priolo al livello massimo mai raggiunto di 11,07 metri, circa 1,60 in più di quello del febbraio 2019'.Questo è quanto confermato nei giorni scorsi non solo dall'assessore regionale stesso ma anche dal sindaco di Modena nel corso delle rispettive informative sulle condizioni in cui si è inserita la rottura dell'argine del Panaro in località Bagazzano che ha provocato l'alluvione a Nonantola e gli allagamenti alla Fossalta e in direzione Albareto, nella zona est di Modena. Giorni in cui da più fronti si sono generati quesiti e polemiche rispetto al nuovo mancato utilizzo, pur in condizioni di piena emergenza, dalla cassa di espansione secondaria, da 5 milioni di metri cubi, in aggiunta ai circa 20 della cassa principale. Bacino che confina con l'abitato della località S.Anna, realizzato negli anni '80 ma mai collaudato e mai riempito, nemmeno per poco.Partendo da questi dati, che già erano desumibili dalle immagini che avevamo registrato e raccolto il giorno della piena, abbiamo provato a ricostruire, insieme ache da studioso ed esperto dei percorsi fluviali e delle piene dei fiumi della provincia di Modena ci ha accompagnato in questi giorni nei luoghi del disastro e di maggiore criticità, quanto è successo (o non è successo) domenica 6 dicembre, sull'asta del Panaro, alle casse di espansione.Dall'immagine dall'alto, scattata poco dopo le 9 della mattina del 6 dicembre, il livello alla diga della cassa di espansione era sceso a 10,2 metri, 80 centimetri in meno rispetto a quello di picco, intorno agli 11, raggiunto alcune ore prima intorno alle ore 4 della mattina, poco più di due ore prima della rottura dell'argine del fiume in località Bagazzano che in quel momento, proprio grazie al lavoro di contenimento e del taglio di piena della cassa di espansione, risultava circa un metro sotto la sommità dell'argine.Un contenimento che ha portato la cassa principale agli undici metri, stesso livello a cui si trova la divisoria creata dallo scolmatore della seconda cassa. Livello posto come massimo dalle autorità competenti da raggiungere fare raggiungere al bacino principale. Livello giudicato massimo da raggiungere dalle autorità competenti per potere garantire sia il massimo taglio della piena sia per impedire il passaggio, per tracimazione dell'acqua (a quel punto possibile innalzando ancora di poco con l'ulteriore chiusura delle paratoie della diga il livello), dalla cassa principale a quella secondaria, mai collaudata e mai utilizzata e il cui eventuale malfunzionamento avrebbe potuto portare ad un rischio imprevedibile e non calcolabile.Da qui, visto il contestuale abbassamento del fiume sia a valle della diga (evidente dai grafici), dovuto anche all'acqua che in grande quantità aveva iniziato ad uscire dal Panaro, sia a monte, a seguito dell'abbassamento della piena, la scelta di ottenere il massimo livello dell'acqua e di funzionamento della cassa principale, senza assumersi il rischio di invadere, essendo giunti al limite della tracimazione in essa, la cassa secondaria.Anche se la chiusura delle paratoie per innalzare il livello fino agli undici metri, livello mai raggiunto, ha espanso come non mai verso sud, a valle, in direzione opposta rispetto a quella dell'acqua, il bacino di contenimento previsto delle casse, che così è andato ad invadere anche le zone di fatto mai raggiunte in questo modo dalla grande massa d'acqua, quelle dei laghetti Vivi Natura, dove abbiamo documentato il punto esatto della tracimazione dell'acqua dall'alveo del fiume all'area attrezzata.Gi.Ga