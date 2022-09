Covid, contagi saliranno: Emilia Romagna 'caldeggia' le mascherine

In Emilia-Romagna si registra un 'incremento significativo dei contagi' al Covid 'e pensiamo che questo trend continui anche nelle prossime settimane'. Tuttavia, snocciola i dati l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, al momento gli indici di ospedalizzazione restano molto bassi: il 2% nelle terapie intensive e il 6% nei reparti. Inoltre, 'non vediamo quadri clinici preoccupanti', come le famigerate polmoniti bilaterali interstiziali delle precedenti ondate. Meglio comunque non correre rischi inutili: per quanto riguarda le mascherine, anche se gli obblighi si allentano, l'Emilia-Romagna continua a caldeggiarle: 'Le leggi si rispettano, ma ai cittadini raccomandiamo la mascherina in alcune situazioni dove è più facile il contagio', dice ancora Donini. Fiducioso sulla risalita dei contagi il presidente regionale Stefano Bonaccini, anch'egli al Sant'Orsola stamattina per un taglio del nastro in cardiologia pediatrica.