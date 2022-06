Da Ben Stiller a Bonomi di Confindustria: i big alla corte di Zelensky

Giorno di incontri e visite ieri per il presidente dell'Ucraina Zelensky. A Kiev sono arrivati a poche ore di distanza il noto attore comico statunitense Ben Stiller e dall'Italia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.'E' un grande onore per me' - ha detto Ben Stiller. 'Lei è il mio eroe, ha lasciato una grande carriera da attore per questo. Il modo in cui sta guidando il suo paese è veramente di ispirazione'. 'Una carriera non grande come la sua' - ha replicato l'ex attore Zelensky.Poco prima Zelensky aveva incontrato Bonomi. 'Un incontro dedicato alla partecipazione degli imprenditori italiani alla ricostruzione dell'Ucraina del dopoguerra - ha scritto Zelensky -. È importante per noi che i produttori italiani compaiano sul nostro mercato con una nuova potente ondata'.Zelensky in mattinata aveva partecipato in videocollegamento al Global Policy Forum, organizzato dall'Ispi alla Bocconi. 'Per favore, sosteneteci', ha detto, facendo riferimento a una domanda dell'ex premier Mario Monti sulla risoluzione che sarà votata oggi in Parlamento. Anche perché, ha sottolineato, Roma è un partner cruciale anche per un possibile processo di pace con Mosca: serviranno 'garanzie di sicurezza', ha ricordato, e 'l'Italia dovrebbe essere tra i garanti'.