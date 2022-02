Draghi: 'Visto che bravi ministri che ho? Ho un bellissimo governo'

'Avete visto che bravi ministri che ho? Ho un bellissimo governo'. Così oggi il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, dopo il varo del decreto bollette e dopo le tensioni che hanno caratterizzato ieri la giornata dell'esecutivo. 'Vedo regolarmente i leader dei partiti, non devo fare uno sforzo particolare per vederli ora. Ci sono diversità di opinione, è successo. Ieri, quel che ho fatto è stato semplicemente ricordare il mandato del governo, creato dal Presidente della Repubblica per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati. Sono sicuro che riusciremo a conseguire questi risultati, come fatto finora, e conto sul Parlamento e sulle forze politiche'.'Le cose che ho detto ieri le ho dette col massimo rispetto, abbiamo offerto sempre tutta la disponibilità necessaria, se serve rivedremo certe forme di dialogo e di confonto ma teniamo dritta la barra del timone'.