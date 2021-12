Drive Through Modena, ancora una giornata di passione: coda di ore

Ancora una giornata di passione al Drive Through di Modena. Dopo le code di oltre 5 ore di ieri ( qui l'articolo ) questa mattina la situazione all'hub vaccinale di via Minutara è leggermente migliorata grazie all'apertura degli altri hub in provincia di Modena ieri chiusi, ma in ogni caso i tempi di attesa sono nell'ordine delle due ore e mezzo.In base alle testimonianze dei cittadini in fila, occorrono al momento due ore e mezzo per eseguire un tampone dalla propria auto, circa due ore per un tampone a piedi e un'ora e mezza per effettuare il vaccino.Proprio la mancata distinzione di una fila di auto per il tampone da una per il vaccino ha creato ulteriori rallentamenti in mattinata con intere famiglie in auto costrette ad attendere col motore acceso il proprio turno.