'Due di anni di Covid dalla rianimazione ci hanno insegnato tanto'

Due grandi segni, a livello personale e professionale, hanno lasciato due anni di covid, su chi la malattia l'ha vissuta professionalmente e umanamente dal punto di vista più forte e più impattante: quello della rianimazione e della terapia intensiva. Elisabetta Bertellini, Direttore della struttura complessa di rianimazione dell'ospedale Civile di Baggiovara è tra le persone che più incarna questo particolare punto di vista. Insieme al collega Massimo Girardis, suo omologo di funzione al Policlinico, lo tzunami Covid lo hanno vissuto a pieno. Insieme agli staff di professionisti da loro coordinati. Da un lato c'è il piano clinico e professionale, in cui la solitudine dei pazienti e delle famiglie, la loro paura e il loro disagio, anche economico, hanno lasciato un segno forte anche in chi, come loro, con queste emozioni è abituato a convivere. Ma il Covid ha cambiato tutto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.