Fase 2, U.Di.Con: 'Ai cittadini servono chiarezza e tutele'

Decreti nazionali e regionali, che si intrecciano spesso con ordinanze locali. Sono tante le regole che caratterizzano la fase due dell'emergenza iniziata il 4 maggio. E che troppo spesso disorientano i cittadini. Sugli spostamenti, sull'uso delle mascherine, sull'aumento dei prezzi dei generi alimentari e, più in generale, su cosa si può e non si può fare. Per i cittadini e per chi fa impresa è difficile districarsi in una giungla di regole che spesso cambiano velocemente. Paradossalmente, la fase due, che dovrebbe favorire anche l'applicazione di nuovi e più compatibili modelli di lavoro e di spostamento, rischia di penalizzare ciò che si vorrebbe favorire, ovvero il trasporto pubblico. Poi c'è il problema dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Un tema particolarmente caro a chi si occupa di diritti dei consumatori. Ed è così che aumentano le domande, le richieste di chiarimento. Tante quelle che arrivano ai centralini delle associazioni di consumatori alle quali viene data risposta e che allo stesso tempo forniscono alle stesse associazioni elementi per proporre alle istituzioni soluzioni per la fase due. Ne Lo spazio che sa, rubrica settimanale di approfondimento dedicata ai diritti dei cittadini consumatori in collaborazione con U.di.Con Emilia-Romagna, chiediamo al Presidente Vincenzo Paldino quali sono le maggiori problematiche segnalate dai cittadini