'Green Pass inutile, va eliminato insieme allo stato di emergenza'

Elisa Rossini, consigliere comunale Popolo della Famiglia-Fratelli d'Italia sabato era Roma alla manifestazione NO Green Pass. Per chiedere a gran voce che dal 31 marzo il termine dello stato di emergenza corrisponda nei fatti anche al termine del Green Pass. In nome del quale ancora oggi anche a bimbi ed adolescenti è negato fare sport e, di fatto, a partecipare ad attività aggregative organizzate, così come impedisce a persone che ne sono sprovviste in forma base di frequentare negozi se non alimentari. La paura di sanzioni che anche a Modena non hanno lasciato tregua, scoraggia ormai da settimane una massiccia partecipazione alle manifestazioni di Piazza. A Roma sabato c'era anche lei, il consigliere Rossini, che rispondendo alle nostre domande, ha fornito indirettamente una risposta anche all'Onorevole Giuditta Pini del partito democrativo, che a La Pressa, alcuni giorni fa, aveva espresso le ragioni del voto contrario, in commissione, all'emendamento Lega per la cessazione del Green Pass dal 31 marzo, spiegando che i due provvedimenti non sono collegabili tecnicamente e che il certificato verde potrebbe rimanere in vigore anche dopo il termine dello Stato di emergenza.