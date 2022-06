In centinaia a Bologna per il dottor Milani: 'Io sono e resto medico'

Erano in centinaia oggi davanti alla sede dell'Ordine dei medici di Bologna per esprimere solidarietà al dottor Fabio Milani. Milani deve rispondere per 12 capi di incolpazione, di varia natura e rischia la radiazione. In pratica lo si accusa di essersi schierato contro la vaccinazione. Il medico che ha curato centinaia di pazienti a casa, prima di essere sospeso.'Io sono e rimango medico - ha detto Milani provocatoriamente -. Io me ne frego e continuo a curare la gente. Non bisogna assecondare la paura che ti vogliono incutere, assurdo accusare di abuso della professione medica un medico...'.Video Arbitrium Associazione