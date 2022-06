Il dottor Milani ora rischia radiazione: domani sit-in di solidarietà

'Giù le mani da Milani'. E' questo lo slogan del presidio che si terrà domani dalle 18.30 presso l'Ordine dei medici di Bologna in via Alvisi Zaccherini. 'Dalla parte del dottor Milani e di tutti quei medici che ancora oggi, malgrado tutte le vessazioni, continuano a lavorare in scienza e coscienza'.E' in programma infatti domani presso la sede dell’Ordine dei Medici di Bologna il procedimento disciplinare nei confronti di Milani, il quale deve rispondere per 12 capi di incolpazione, di varia natura. In pratica lo si accusa di essersi schierato contro la vaccinazione. Il medico che ha curato centinaia di pazienti a casa, prima di essere sospeso, ora rischia la radiazione.E domani tanti gruppi no green pass e singoli cittadini si sono dati appuntamento per manifestare la propria solidarietà.