In fila sotto il sole per il vaccino, trasferiti in hangar all'ombra

Da un lato le persone anziane abituate ad arrivare con troppo anticipo all'appuntamento (condizione che crea attese e code all'ingresso), e dall'altro il sole battente e le temperature in aumento che hanno reso ieri (e presumibilmente renderanno anche oggi), difficile da sopportare (soprattutto per persone anziane), l'attesa nel piazzale antistante all'ingresso dell'hangar. Si centinaia di persone, ancora soprattutto anziani, chiamate all'appuntamento con il vaccino.Ieri pomeriggio, per la prima volta, per non rischiare di creare problemi fisici alle decine di persone in coda nel piazzale, il personale della struttura ha deciso di dirottare diverse decine di loro all'interno dell'hangar adiacente a quello in cui è allestito il punto vaccinale, per consentire una attesa all'ombra e in un luogo certamente meno caldo di quello del piazzale sotto il sole battente. Una situazione che ha fatto capire che presto, per le persone in attesa che aumenteranno con l'aumento dei vaccini, sarà necessario trovare una soluzione. Con altre strutture esterne riparate, o attraverso l'allestimento di altri spazi coperti e all'ombra in un'altra delle tante strutture all'interno dell'area dell'ex aeronautica. Nella prospettiva che l'apertura di altri punti vaccinali sia presso i medici di famiglia sia nelle farmacie o in altri luoghi che verranno via via individuati, potrà alleggerire, o non aumentare, il carico sul centro principale di via Minutara dove anche ieri sono state circa 1500 le vaccinazioni effettuate. Un carico, soprattutto di persone in coda, che potrebbe essere allegerito anche dal rispetto dell'indicazione di presentarsi all'appuntamento non più di 15 minuti prima dell'ora indicata.