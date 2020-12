Modena, i Vigili del Fuoco hanno celebrato Santa Barbara

Questa mattina in forma privata, nel rispetto delle procedure di tutela dalla diffusione del Covid, i Vigili del Fuoco e le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dei Marinai d'Italia hanno celebrato anche a Modena la loro Patrona Santa Barbara. Dopo aver reso onore ai propri Caduti i Vigili del Fuoco hanno partecipato, nella Chiesa di Gesù Redentore, alla Santa Messa officiata da Monsignor Erio Castellucci.

Nel 2020 (1 nov 2019-31 ott 2020) gli interventi soccorso complessivi di vigili del fuoco del Comando di Modena sono stati 9598. Benché l’impressione dei giorni del primo “lookdown” facesse pensare a un drastico calo del numero degli interventi di soccorso, la media annuale non si discosta in modo significativo da quella dell’anno precedente. In analogo modo non si discostano le casistiche d’intervento.