Modena-Ternana, Tesser pensa positivo: ora bisogna vincere

Il Modena è alla ricerca dei primi punti in campionato e domani sera, sabato 27 agosto, proverà a trovarli allo stadio Braglia. Si torna in casa nella terza di campionato, contro una Ternana sempre temibile nelle gare esterne. Diretta TV streaming su Dazn e su Sky nel canale dedicato.Mister Tesser cerca di fare tesoro di ciò che oltre al risultato non positivo, è emerso dalle prime due gare e nel prepartita allo stadio Braglia di oggi, fa trapelare un moderato ottimismo.Nel video le sue parole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.