No Green Pass: un fondo di solidarietà per i sospesi dal lavoro

'Nel quadro della vaccinazione obbligatoria, ad oggi imposta al personale sanitario, scolastico ed alle FF.OO., dal prossimo 15 febbraio si aggiungeranno tutti i lavoratori ultracinquantenni. Per loro, e non solo Comitato Italexit dell’Emilia-Romagna ha deciso di promuovere una iniziativa volta a sostenere la protesta di coloro che, non vaccinati e non guariti, scelgono di restare sospesi dal lavoro rinunciando al proprio stipendio'. Ad annunciarlo anche dal palco della manifestazione Non Green Pass organizzata ieri a Roma, è Mia Gandini, modenese, coordinatrice regionale Italexit Emilia-Romagna'Riteniamo che tali nuovi combattenti per la libertà di scelta vaccinale e per la tutela dei diritti costituzionali abbiano il diritto di essere sostenuti da tutti coloro che combattono per gli stessi diritti ma che, vaccinati o guariti, possono continuare a lavorare. Io, tra mille scrupoli e paure di non potere resistere senza stipendio, ero pronta a farmi sospendere, poi mi sono ammalata.Il fondo - prosegue Mia Gandini - vrà lo scopo di rimborsare spese di varia natura a cui i sospesi possono trovarsi in difficoltà a fare fronte.Chi vuole fare DONAZIONI, sia nella formula UNA TANTUM (minino 10 euro) che di donazioni periodiche, potrà effettuare il versamento su un conto corrente apposito reperibile nella pagina italexit Emilia-Romagna indicando nella causale “progetto Solidarietà ai sospesi”.