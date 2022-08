Anche Italexit ce la fa: liste di Paragone presenti in tutta Italia

Anche Italexit di Gianluigi Paragone sarà presente sulla scheda elettorale il 25 settembre. 'Chi pensava di fermarci obbligandoci a raccogliere in pieno agosto, in una manciata di giorni, le firme per partecipare alle elezioni si è sbagliato di grosso. Ho l'orgoglio di annunciare che ItalExit ce l'ha fatta: saremo presenti alle prossime politiche su tutto il territorio nazionale', ad annunciarlo Gianluigi Paragone.'Abbiamo compiuto un'impresa straordinaria, in molti pensavano che non ce l'avremmo fatta e invece grazie all'impegno dei nostri coordinatori, dei responsabili, degli attivisti e di tanti fantastici volontari oggi possiamo festeggiare il traguardo raggiunto. Ma il pensiero più sentito voglio rivolgerlo a tutti i cittadini che si sono recati nelle nostre sedi, ai nostri banchetti, che hanno sottratto del tempo alle proprie vacanze per firmare per le nostre liste. E' stata una festa di democrazia, una dimostrazione d'affetto e di entusiasmo che è andata oltre a ogni previsione e per la quale non potrò mai ringraziare a sufficienza i nostri sostenitori. Grazie a loro siamo ancora più determinati, daremo battaglia ogni giorno per scardinare un sistema di potere che negli ultimi trent'anni ha trascinato l'Italia e gli italiani in un baratro di povertà e di marginalità. L'Italia merita di meglio, ItalExit c'è'.