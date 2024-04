Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e il suo possibile successore, il candidato Pd-5Stelle. Terreno di scontro in particolare la nomina a vicepresidente Hera: una poltrona che Muzzarelli vorrebbe andasse , scenario che - anche per la tempistica - Mezzetti non gradisce.Questa mattina alla presentazione del programma M5S al parco Amendola, Mezzetti, a specifica domanda de La Pressa, non si è tirato indietro (). Da sottolineare come proprio il M5S sul tema della vicepresidenza della multiutility abbia proposto contro l'ipotesi Rotella, il nome di'La scelta e la procedura della nomina del vicepresidente Hera sta in capo alle istituzioni: io non sono ancora sindaco e il sindaco non aveva nessun obbligo istituzionale di ascoltarmi - ha detto Mezzetti -. Si fa carico della responsabilità della eventuale scelta e delle eventuali fibrillazioni all'interno di questa coalizione. Avrei preferito una proceduta diversa e un fari play diverso, ma è una scelta che fa lui e se ne assume la responsabilità'.