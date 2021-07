Referendum giustizia: oltre 1000 firme nel primo giorno a Modena

Sei domande ai cittadini per arrivare a una «giustizia giusta». Sono i quesiti referendari promossi da Lege Partito Radicale, per i quali è partita ieri la raccolta delle firme. Obiettivo un milione di firme in due mesi. Diversi i banchetti allestiti in diversi centri della provincia di Modena nella giornata di sabato, primo giorno di raccolta, quando nel pomeriggio, afferma il Deputato Lega Guglielmo Golinelli, si erano già superate le 1000 firme. I referendum «provano a fare tramite iniziativa popolare, ciò che non è riuscito a fare il parlamento in 30 anni», ha detto ieri Matteo Salvini.Il tentativo dichiarato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia, di arrivare a una riforma complessiva del settore, sia del penale che del civile, passando per la riforma dell’organo di governo autonomo della magistratura. In discontinuità con la riforma promossa dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, del M5s, anche se il referendum non tocca il punto delle prescrizione