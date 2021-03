SPECIALE: la cassa di espansione del Panaro e la rotta del 6 dicembre

Con Massimo Neviani, in località S.Anna, sull'argine che divide il bacino principale dalla cassa secondaria. Cosa successe all'alba del giorno dell'alluvione, paradossi della mancata messa in sicurezza del sistema e di un adeguamento avanzato a macchia di leopardo e che oggi protegge il territorio solo da piene piccole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.