Stato di emergenza finito, in Consiglio Comunale stop ai report sulla pandemia

Terminato lo stato di emergenza, quella di oggi in Consiglio comunale a Modena è stata l'ultima seduta di aggiornamento sulla pandemia da parte del sindaco Gian Carlo Muzzarelli.Da inizio emergenza Covid a lunedì 28 marzo, il totale di positivi accertati nel territorio provinciale segna 196.166 e ad aprile si supereranno i 200.000 casi (il 28 marzo erano 5.270 i casi accertati di persone con in corso l'infezione, di cui la gran parte in isolamento domiciliare e solo 118 ricoverati). Nel territorio comunale di Modena, i casi dall'inizio dell'epidemia sono stati 57.061 dei quali: 626 riguardano persone decedute e 54.962 sono stati i guariti. 'Per oltre 60 volte- ricorda Muzzarelli in aula- abbiamo fatto il punto sull'evoluzione della pandemia, sulle misure da prendere, su come le strutture sanitarie stavano affrontando l'emergenza e il Consiglio comunale'. Nel suo insieme 'e attraverso ogni consigliere, che vorrei ringraziare singolarmente', il Consiglio modenese 'ha accompagnato la gestione dell'emergenza con un impegno straordinario (basta guardare al numero delle sedute) individuando- riconosce il sindaco- nuove modalità per garantire presenza e operatività, rispondendo sempre positivamente all'esigenza di approvare provvedimenti urgenti per rispondere ai bisogni di cittadini e imprese'.