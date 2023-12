Ventennale Scuola chirurgia mininvasiva: assessore Donini a Baggiovara

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quello della Scuola nazionale di Chirurgia Mininvasiva - spiega Donini, - è un progetto che intendiamo sostenere e incoraggiare: lo testimonia la nostra presenza qui oggi con la Dottoressa Micaela Piccoli e tanti chirurghi sia strutturati che in formazione specialistica. Siamo qui anche con l'impegno di implementare le nostre strutture ospedaliere con le tecnologie necessarie e interventi di riqualificazione del comparto chirurgico. Per fare questo abbiamo dovuto reperire altre risorse per gli investimenti e saranno impiegate anche all'Ospedale Civile di Baggiovara.

Pensiamo che questo know how e la relativa rete dei saperi che a livello nazionale si concentrano qui a Modena sia un valore per coloro i quali vengono a formarsi ma anche per i nostri ambiti professionali, per un arricchimento e un confronto maggiore'.



'Il contributo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena a questa importante iniziativa - sono le parole di Ottavio Alessandro Nicastro, direttore sanitario dell’AOU - rappresenta un elemento di grande valore per la comunità professionale locale e anche quella nazionale, su una tematica di estrema attualità e interesse, anche in chiave prospettica. Questa non è un'iniziativa isolata, inserendosi in un programma complessivo promosso dall'Azienda la quale ha istituito un apposito gruppo di lavoro che vuole affrontare e approfondire tutti gli aspetti correlati al management della chirurgia robotica: dall' appropriatezza, alle tecnologie e l'uso oculato e responsabile delle risorse, alle competenze necessarie per l'esercizio della chirurgia mininvasiva e naturalmente alla formazione.



Esiste un filo che unisce tutti questi ambiti finalizzato alla garanzia di qualità ed eccellenza nell'esecuzione di queste prestazioni di altissimo profilo'.



La Scuola è articolata in due corsi: un primo livello definito di base, e un secondo livello avanzato. Entrambi i corsi risultano accreditati con il provider SIC per l’ottenimento di 50 crediti formativi ECM. La Scuola prevede quattro giornate iniziali a Baggiovara con lezioni frontali e live surgery, un tirocinio di sei mesi con un tirocinio obbligatorio in uno dei Centri qualificati di formazione della Scuola, diffusi su tutto l’ambito nazionale e con un Cadaver laboratorio facoltativo, presso l’ICLO di Verona sempre organizzato e coordinato dalla Scuola di Modena.

I partecipanti sono chirurghi in formazione, neo-specialisti e specialisti. Ogni anno a Modena giungono dagli 80 a 120 iscritti. Quest’anno sono stati registrati un totale di 82 iscritti: 46 iscritti al primo livello e 36 al secondo.