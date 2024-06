Dai montascale agli ascensori: come aggirare il problema delle scale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi la tecnologia è la migliore alleata per coloro che vogliono rendere le nostre città completamente prive di barriere architettoniche. Basta avere i montascale a Bologna o in altre città italiane, ben posizionati all’interno dei luoghi pubblici. Questi macchinari possono essere essenziali anche nelle abitazioni private.

Nelle righe precedenti abbiamo parlato dei montascale, macchinari che sicuramente già conoscete perché hanno incontrato una grande diffusione in tutti quei luoghi pubblici dove è fondamentale che chiunque possa spostarsi senza problemi. Un buon esempio sono le scuole, ma lo stesso vale anche per ospedali, stazioni e uffici pubblici di vario genere.

Sono dei macchinari che hanno come scopo quello di superare le scalinate, portando le persone da un piano all’altro. Si installa un binario verticale di lato alle scale, a cui poi si aggancia il montascale vero e proprio.

I montascale più noti sono quelli dotati di pedana. Hanno una apposita superficie orizzontale dove chiunque può salire, anche coloro che sono sulla sedia a rotelle. In alternativa esistono dei montascale con poltroncina, molto apprezzati soprattutto nel settore privato, perché hanno dimensioni più contenute.



I montascale possono essere ormai installati su qualsiasi tipo di scalinata, anche quelle più lunghe o articolate. I professionisti di questo settore sanno come realizzare un progetto che sia il più possibile accurato nei minimi dettagli.

Ciò che molti non sanno è che i montascale possono essere posizionati anche all’esterno, senza nessun tipo di problema. Possono resistere agli agenti atmosferici, e non richiedono particolare manutenzione. Chi ha delle scale da superare per scendere in giardino saprà apprezzare questi macchinari.



Se pensate che i montascale siano difficili da usare vi state sbagliando di grosso. Uno dei principali aspetti di questi macchinari è la facilità di utilizzo per chiunque, anche per coloro che non hanno particolare dimestichezza con tutto ciò che può risultare tecnologico.Per poter avviare e far funzionare il montascale si ha a disposizione una apposita pulsantiera, con pochi e intuitivi tasti. In pochi istanti chiunque avrà appreso come far funzionare questi strumenti.

Gli ascensori sono da tempo immemore una delle migliori opzioni per evitare le scale, e sono ormai posizionati in un gran numero di edifici. Se invece il palazzo non ne è dotato le soluzioni sono principalmente due.La prima è valutare se all’interno del palazzo c’è abbastanza spazio per installare un ascensore completo. La seconda è quella di realizzare un ascensore esterno, come quelli che ormai non è raro vedere in molte città.