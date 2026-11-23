Per un artigiano o una piccola impresa, acquistare un furgone significa investire in uno strumento indispensabile per l’attività quotidiana. E quando il mercato attraversa una fase difficile, la scelta richiede ancora più attenzione.

Secondo UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, a settembre 2026 le immatricolazioni dei veicoli commerciali leggeri in Italia sono diminuite del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2025, fermandosi a 15.737 unità. Il dato riguarda i mezzi nuovi, ma offre uno spunto per riflettere su un’alternativa che molte attività prendono in considerazione: acquistare un veicolo di seconda mano.

Il mezzo giusto dipende dal lavoro

Il mercato dei furgoni usati offre soluzioni molto diverse, dai veicoli compatti per le consegne urbane ai modelli più grandi, adatti al trasporto di materiali e attrezzature.

Prima di scegliere conviene partire dall’utilizzo previsto. Un elettricista che si sposta tra diversi cantieri può avere esigenze differenti rispetto a un’impresa che effettua consegne quotidiane.

Non conta soltanto il volume del vano di carico. Bisogna valutare anche la portata utile, le dimensioni degli accessi posteriori e laterali e la possibilità di sistemare il materiale in modo pratico e sicuro.

Un furgone troppo piccolo rischia di complicare il lavoro, mentre uno sovradimensionato può comportare costi e difficoltà di manovra non necessari.

Il prezzo d’acquisto non è l’unico costo

Risparmiare sull’investimento iniziale è certamente interessante, ma per un mezzo da lavoro bisogna ragionare anche sulle spese successive.

I consumi, l’assicurazione, la manutenzione e la sostituzione degli pneumatici incidono sul costo complessivo. Lo stesso vale per gli eventuali interventi meccanici, soprattutto quando il veicolo ha già percorso molti chilometri.

C’è poi un aspetto che non sempre viene considerato: il fermo tecnico. Se il furgone rimane in officina, un professionista potrebbe essere costretto a rinviare appuntamenti o consegne.

Per questo un prezzo particolarmente basso non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta.

Controlli e documentazione prima dell’acquisto

Il chilometraggio fornisce una prima indicazione sull’utilizzo del veicolo, ma va letto insieme alla sua storia manutentiva.

È importante controllare i tagliandi effettuati, gli eventuali interventi straordinari e le condizioni generali della carrozzeria. Anche il vano di carico merita attenzione: pavimento, rivestimenti e punti di fissaggio possono rivelare segni di un impiego particolarmente gravoso.

Una prova su strada aiuta invece a valutare sterzo, freni, sospensioni e funzionamento della trasmissione.

Conviene inoltre verificare che la documentazione sia completa e che il veicolo sia compatibile con le esigenze operative dell’attività, comprese le eventuali limitazioni alla circolazione.

L’importanza delle verifiche e delle garanzie

Quando un veicolo serve per lavorare, poter contare su controlli documentati e servizi di assistenza è un elemento importante nella scelta.

È il principio alla base dei programmi di usato certificato. Tra questi figura Toyota Approved, che prevede oltre 100 controlli tecnici e una garanzia di 24 mesi sui componenti coperti, secondo le condizioni del programma ed entro il limite previsto di 250.000 chilometri dalla prima immatricolazione.

Naturalmente, prima dell’acquisto è sempre opportuno verificare le coperture effettivamente applicabili al veicolo scelto e le eventuali esclusioni.

Un usato certificato non elimina la possibilità di inconvenienti, ma può offrire informazioni e tutele utili per affrontare un investimento che riguarda direttamente il proprio lavoro.

Fonte dei dati: UNRAE – Mercato veicoli commerciali leggeri: settembre a -6,9%, 15 ottobre 2026.

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