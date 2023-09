Gadget promozionali: le tazze personalizzate tra gli evergreen per fare branding

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













vantaggi delle tazze personalizzate hanno portato sempre più aziende a sceglierle come gadget promozionali per pubblicizzare in modo efficace il proprio brand.Le tipologie disponibili sono numerose. La tazza di ceramica, per esempio, è una delle più versatili, in quanto è realizzata in un materiale non solo resistente, ma che trattiene ottimamente il calore.Non mancano i modelli in alluminio o acciaio inossidabile, un prodotto ibrido tra una tazza e una borraccia termica, con un coperchio dosatore grazie al quale si può bere direttamente oppure utilizzarlo come beccuccio per versare il contenuto in un bicchiere. Grazie a questa tipologia di tazze, si può trasportare in sicurezza qualunque bevanda.Una delle tecniche più utilizzate per la personalizzazione, specialmente sulla porcellana, è la sublimazione, che trasferisce colori e immagini anche molto complesse sulla superficie utilizzando proprio la proprietà fisica del colore liquido di 'sublimare' in gas e venire quindi applicato con perfezione millimetrica dove serve. Il risultato visibile è eccellente e tale tecnica si rivela estremamente performante su fondi bianchi ove sia necessaria la quadricromia.

Un'alternativa è la veloce tampografia, che trasferisce l'immagine o il logo direttamente sulla tazza in tempi piuttosto brevi e con la possibilità, dunque, di crearne diverse in modo rapido: qui però la colorazione è unica. Non manca la tecnica al laser, per piccole rifiniture monocromatiche.



Quale tazza scegliere

Una delle tazze più richieste è la classica mug, adatta a contenere un buon caffè americano, un tè, una tisana o qualunque altro tipo di bevanda richieda più spazio. Ovviamente, si può anche optare per le tipiche tazzine da caffè con la possibilità di includere il relativo piattino e il cucchiaino in posizione laterale, anch'esso in ceramica.



Molto di tendenza sono le tazze con superficie termosensibile, con il fondo nero che si 'anima' nel momento in cui viene versata la bevanda calda, rivelando un disegno e il brand solo in quel momento: una delle tazze più originali. Oppure la tazza con superficie a effetto cromato e lucido, ove il proprio logo spiccherà in un contrasto di colori brillanti grazie alla tecnica di sublimazione.



Si può personalizzare la propria tazza per fare branding con colori fluo, visibili anche al buio, oppure riservando tinte diverse all'interno, lasciando l'esterno bianco e al massimo arricchito col proprio logo. Il colore si può applicare anche al manico.



Il valore ecologico di queste tazze, anche nella versione borraccia, è indubbio, in quanto consente di eliminare bicchieri e altri supporti in plastica. Le tazze si possono lavare anche in lavastoviglie, vista la resistenza del colore con le tecniche moderne; inoltre risultano molto versatili: si possono infatti impiegare anche come portapenne unici nel loro genere. Unite ad altri gadget quali cancelleria o shopper, le tazze personalizzate sono il modo più spontaneo e diffuso per fare branding in maniera semplice ed efficace.