Idee per un road tour estivo tra Modena e provincia

patente brasiliana in Italia e stai programmando le tue vacanze estive. In tal caso è fondamentale verificare la validità della propria patente e valutare l’ottenimento di una patente internazionale per agevolare la guida all’estero.Questo è particolarmente importante se prevedi di noleggiare un'auto durante il tuo viaggio.Il noleggio con conducente permette ai turisti di esplorare Modena e provincia in modo pratico e gestendo giorni e orari su misura.

Un tour attraverso le bellezze modenesi può iniziare dal capoluogo, patrimonio Unesco: Piazza Grande vi aspetta con il Duomo e la Ghirlandina.

Canalchiaro, i portici e le bellezze di un centro storico che ha saputo mantenere la propria autenticità.

Da Modena, il viaggio può proseguire verso la collina; qui è presente il distretto motoristico per eccellenza. Qui Maranello vuol dire Ferrari e Ferrari è il nome che rappresenta per antonomasia nel mondo il concetto di vettura sportiva. La fabbrica, il museo, la pista di Fiorano e la possibilità di provare per qualche minuto la guida di uno tra i modelli iconici grazie a un pratico servizio di noleggio presente in loco



Il viaggio potrebbe poi proseguire salendo verso la montagna. Il modenese è terra di vini sinceri come il Lambrusco, ma anche di tradizioni gastronomiche secolari ben rappresentate dallecrescentine, un prodotto della tradizione agricola a base di farina che cotto nel fuoco tra le tigelle oppure utilizzando strumenti decisamente più moderni deve essere farcito come vuole il disciplinare: un pesto di lardo aromatizzato e un abbondante cascata di parmigiano reggiano.

Il parmigiano reggiano; non è difficile imbattersi in un caseificio che ancora oggi tramanda la qualità di un prodotto iconico ben conosciuto in tutto il mondo e negli spacci aziendali è possibile acquistare pezzature diverse sia in termini di peso che di stagionatura.

Infine, un viaggio attraverso il modenese non può dirsi completo senza una visita ad un’acetaia, dove solo il tempo è in grado di maturare un prodotto in una batteria di botti che dopo diversi anni di maturazione si meriterà l’appellativo di Aceto Balsamico tradizionale di Modena.